О взрыве в Талгаре сообщили очевидцы – ДЧС эту информацию опровергает

Жители Талгара услышали сильный взрыв. ЧП произошло 21 октября 2023 года на улице Партизанская. Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы, сообщает Zakon.kz.

В Талгаре прогремел сильный взрыв. Об этом 21 октября сообщили местные жители.

Судя по опубликованным кадрам, взрыв произошел в частном доме. На месте происшествия работают пожарные и медики.

После взрыва, как говорят жители, поднялся столб дыма.

Редакция ожидает комментариев от МЧС.

Дополнение: в ДЧС рассказали подробности произошедшего. По данным ДЧС Алматинской области, в Талгаре 21 октября 2023 года произошел пожар в частном доме. Несмотря на официальное опровержение ведомства относительно взрыва газового баллона, в сети появилось видео, запечатлевшее момент взрыва.

На странице kris_p_talgar в Instagram было размещено видео, и в описании к нему говорится, что очевидцы запечатлели момент взрыва.





Пользователи Сети оставляют комментарии, в которых утверждают, что взрыв все-таки был.