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О взрыве в Талгаре сообщили очевидцы – ДЧС эту информацию опровергает

55 Фото: скриншот
Жители Талгара услышали сильный взрыв. ЧП произошло 21 октября 2023 года на улице Партизанская. Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы, сообщает Zakon.kz.

В Талгаре прогремел сильный взрыв. Об этом 21 октября сообщили местные жители.

Судя по опубликованным кадрам, взрыв произошел в частном доме. На месте происшествия работают пожарные и медики. 

После взрыва, как говорят жители, поднялся столб дыма. 

Редакция ожидает комментариев от МЧС. 

Дополнение: в ДЧС рассказали подробности произошедшего. По данным ДЧС Алматинской области, в Талгаре 21 октября 2023 года произошел пожар в частном доме. Несмотря на официальное опровержение ведомства относительно взрыва газового баллона, в сети появилось видео, запечатлевшее момент взрыва. 

На странице kris_p_talgar в Instagram было размещено видео, и в описании к нему говорится, что очевидцы запечатлели момент взрыва.


Пользователи Сети оставляют комментарии, в которых утверждают, что взрыв все-таки был.

  • Это было ужасно страшно, у нас на соседней улице так бабахнула окна затряслись. Мы там тоже были и видели как пожарные приехали без воды, кое как нашли воду, кое как распутали шланги. Если не дай Бог еще раз такое повторится они мало чем смогут помочь. 
  • Капец мы подпрыгнули думали война.
  •  Этот взрыв был очень мощный, страшно было там еще прям выше забора газовая труба проходит, у первой пожарной вроде бы вода закончилась и через 10 минут приехала вторая машина и потушили но гарь стояла до Рыскулова было видно как горело. 
  • Возле народного банка живем, дом тряхнуло так, чтобы думала землетрясение... бедные люди

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Жанель Абдрахманова
Алматинская область Талгар
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