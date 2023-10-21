О взрыве в Талгаре сообщили очевидцы – ДЧС эту информацию опровергает
В Талгаре прогремел сильный взрыв. Об этом 21 октября сообщили местные жители.
Судя по опубликованным кадрам, взрыв произошел в частном доме. На месте происшествия работают пожарные и медики.
После взрыва, как говорят жители, поднялся столб дыма.
Редакция ожидает комментариев от МЧС.
Дополнение: в ДЧС рассказали подробности произошедшего. По данным ДЧС Алматинской области, в Талгаре 21 октября 2023 года произошел пожар в частном доме. Несмотря на официальное опровержение ведомства относительно взрыва газового баллона, в сети появилось видео, запечатлевшее момент взрыва.
На странице kris_p_talgar в Instagram было размещено видео, и в описании к нему говорится, что очевидцы запечатлели момент взрыва.
Пользователи Сети оставляют комментарии, в которых утверждают, что взрыв все-таки был.
- Это было ужасно страшно, у нас на соседней улице так бабахнула окна затряслись. Мы там тоже были и видели как пожарные приехали без воды, кое как нашли воду, кое как распутали шланги. Если не дай Бог еще раз такое повторится они мало чем смогут помочь.
- Капец мы подпрыгнули думали война.
- Этот взрыв был очень мощный, страшно было там еще прям выше забора газовая труба проходит, у первой пожарной вроде бы вода закончилась и через 10 минут приехала вторая машина и потушили но гарь стояла до Рыскулова было видно как горело.
- Возле народного банка живем, дом тряхнуло так, чтобы думала землетрясение... бедные люди