Тело утонувшего вместе с машиной водителя нашли спасатели на озере Алаколь
Фото: МЧС РК
Тело было обнаружено на глубина 28 метров и пролежало на дне почти сутки, прежде чем его смогли вытащить на поверхность, сообщает Zakon.kz.
"13 января около 15:10 водитель автомобиля марки НИВА с пассажиром пересекали озеро Алаколь по льду. В результате пролома ледяного покрова произошло затопление автомобиля. Рядом сидящий пассажир смог выбраться из транспортного средства. Водитель не смог выбраться из салона автомобиля и утонул".МЧС РК
В ходе работы утром 14 января в 11 часов спасатели Абайской области подняли тело утонувшего с глубины 28 метров на поверхность.
Были привлечены силы и средства МЧС РК ОСО Абайской области – 4 человека и одна единица техники, МИО – 25 человек 6 единиц техники.
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