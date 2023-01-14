Тело утонувшего вместе с машиной водителя нашли спасатели на озере Алаколь

Фото: МЧС РК

Тело было обнаружено на глубина 28 метров и пролежало на дне почти сутки, прежде чем его смогли вытащить на поверхность, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: