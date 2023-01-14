Жителя Алматинской области задержали с 12 кг марихуаны

Мужчина, предположительно, пытался пронести более 12 килограммов марихуаны из города Шу в Алматы на поезде, сообщает Zakon.kz.

"Запрещенное вещество обнаружила служебно-розыскная собака на станции Шу на перроне железнодорожного вокзала 10 января текущего года. Задержан 30-летний житель Алматинской области, у которого в сумке обнаружено и изъято наркотическое вещество "марихуана" общим весом 12 кг.480 гр". начальник Департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев.

По данному факту сотрудниками Департамента полиции на транспорте начато досудебное расследования по ст. 296 ч.4 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере".

Мужчина приехал в Шу, чтобы собрать дикорастущую коноплю в песках Шуского района и предположительно планировал перевезти груз в Алматы железнодорожным транспортом.

"В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ОП Шуского района ДП Жамбылской области, проводится расследование", отметил Малыбаев.

Также, в Алматинской области накрыли нарколабораторию.