За сутки полиция сопроводила 800 автомобилей, оставшихся в непогоду на трассе

Фото: pixabay

Около 800 машин, оставшихся в непогоду на трассе, сопроводили полицейские до столицы и границы с Павлодарской областью, сообщает Zakon.kz.

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