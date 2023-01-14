За сутки полиция сопроводила 800 автомобилей, оставшихся в непогоду на трассе
Фото: pixabay
Около 800 машин, оставшихся в непогоду на трассе, сопроводили полицейские до столицы и границы с Павлодарской областью, сообщает Zakon.kz.
13 января руководство Департамента полиции приняло решение обеспечить сопровождение автоколонн экипажами роты патрульной полиции по одной полосе.
"В течение дня экипажи полиции сопроводили порядка 300 единиц транспортных средств из столицы до границы Павлодарской области, еще 500 авто было сопровождено в обратном направлении, от Павлодарской области до столицы".
По данным ДП Астаны, нарядами полиции и другими компетентными органами приняты усиленные меры безопасности: выставлены блокпосты, обозначены пункты обогрева в близлежащих населенных пунктах, введены дополнительные экипажи. Из-за закрытия трассы и снежных переметов образовалось скопление автотранспорта.
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