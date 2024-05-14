Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Паводки: Более 60 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома

Более 60 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 16:46 Фото: akorda.kz
В свои дома после начала паводков вернулся 60 271 казахстанец, сообщает Zakon.kz.

В пунктах временного размещения остаются 5360 человек, рассказали в МЧС РК.

Отведено и откачано порядка 19,9 млн кубометров талой воды из 11 255 частных жилых домов и 3539 дворовых территорий. Проведена укладка более 7,8 млн единиц мешкотары и 1,5 млн тонн инертных материалов.

За сутки в Атырауской области в связи с подъемом уровня воды в русле реки Жайык в селе Талдыколь Махамбетского района заблаговременно эвакуировано 396 человек в эвакопункты и по родственникам. В настоящее время подтоплений жилых домов населенного пункта не имеется, обстановка стабильная.

В городе Кульсары продолжается откачка воды из подтопленных домов. За сутки откачано ­­­­­­73 947 кубометров воды, уложено 38 тыс. единиц мешкотары и 1120 тонн инертных материалов. Ведется мониторинг уровня реки Жайык и берегоукрепительные работы в Курмангазинском районе.

В Северо-Казахстанской области за последние две недели откачана вода из подтопленных 3392 частных жилых домов и 667 дворовых территорий.  Завершены работы по откачке талой воды в Кызылжарском районе. Продолжаются работы по откачке воды из 56 частных жилых домов и 83 дворовых территорий поселка Заречный и мкр. Подгора города Петропавловска.

В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 540 единиц мешкотары и 197 тонн инертных материалов.

В противопаводковых работах задействованы 7077 человек и 985 единиц техники, 349 водооткачивающих средств и 65 плавательных средств, шесть воздушных судов.

Ранее в правительстве рассказали, что ситуация в целом стабилизируется, однако некоторые регионы все еще в зоне риска.

Читайте также

Смертельная авария с участием военного грузовика произошла в Жетысуской области
Смертельная авария с участием военного грузовика произошла в Жетысуской области
Константин Вноровский
МЧС РК Паводки-2024 2024 год Наводнения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: