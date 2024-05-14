Паводки: Более 60 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома
В пунктах временного размещения остаются 5360 человек, рассказали в МЧС РК.
Отведено и откачано порядка 19,9 млн кубометров
талой воды из 11 255 частных жилых домов и 3539 дворовых
территорий. Проведена укладка более 7,8 млн единиц мешкотары и 1,5
млн тонн инертных материалов.
За сутки в Атырауской области в
связи с подъемом уровня воды в русле реки Жайык в селе Талдыколь Махамбетского
района заблаговременно эвакуировано 396 человек в эвакопункты и по
родственникам. В настоящее время подтоплений жилых домов населенного пункта не
имеется, обстановка стабильная.
В городе Кульсары продолжается откачка воды из подтопленных домов. За
сутки откачано 73 947 кубометров воды, уложено 38 тыс. единиц мешкотары и 1120
тонн инертных материалов. Ведется мониторинг уровня реки Жайык и
берегоукрепительные работы в Курмангазинском районе.
В Северо-Казахстанской области за
последние две недели откачана вода из подтопленных 3392 частных жилых домов и
667 дворовых территорий. Завершены работы по откачке талой воды в
Кызылжарском районе. Продолжаются работы по откачке воды из 56 частных жилых домов и 83
дворовых территорий поселка Заречный и мкр. Подгора города Петропавловска.
В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской
области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки
уложено 540 единиц мешкотары и 197 тонн инертных материалов.
В противопаводковых работах задействованы 7077 человек и 985 единиц техники, 349 водооткачивающих средств и 65 плавательных средств, шесть воздушных судов.
Ранее в правительстве рассказали, что ситуация в целом стабилизируется, однако некоторые регионы все еще в зоне риска.