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В Алматы выросло количество пожаров в банях

В Алматы выросло количество пожаров бань Фото: wikimedia
По данным ДЧС Алматы, за отопительный период увеличилось количество горений бань, расположенных на территории частных домовладений, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента, в текущем отопительном периоде — с 1 октября 2022 года по 13 января 2023, зарегистрировано 133 пожара в жилых домах, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года (147 случаев).

Однако, несмотря на уменьшение общего числа пожаров, в связи с резким понижением температуры на территории города Алматы наблюдается увеличение пожаров в банях на территориях частных жилых домов в два раза. 

Так, с начала отопительного периода ДЧС зарегистрировал 40 пожаров в банях, тогда как в отопительном периоде прошлого года было 28 случаев.

Причиной пожара в частном жилом секторе являлись: неисправность электрической проводки, нарушение эксплуатации печей. А при пожарах в банях причиной загорания стало несоблюдение безопасного расстояния от раскаленных печей до сгораемой отделки стен. 

С целью стабилизации сложившейся обстановки департаментом усилена профилактическая работа, организована акция "Пожарная безопасность бань в ЧЖД". Проведены сходы и беседы с владельцами данных строений. Чтобы привлечь внимание жителей домов, на улицах призывают автомобили с громкоговорящими устройствами.

Инспекторы провели агитработу в торговых точках по продажам отопительных печей. 

В целом, департаментом усилена агитационно-профилактическая работа, направленная на снижение рисков возникновения пожаров, гибели и отравления угарным и природным газом людей в жилом секторе.

ДЧС Алматы просит жителей города проверить правильность установки печей и не перекаливать печи в доме в холодный период. Также, важно помнить об уровне газа в установке.

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