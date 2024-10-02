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Законодательство РК

Пожар вспыхнул в бане в Костанайской области

пожар в бане, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 00:45 Фото: скриншот видео
2 октября в Денисовском районе в одноименном селе на территории частного жилого дома загорелась баня, сообщает Zakon.kz.

Огонь удалось ликвидировать на площади 80 кв. м. Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пострадавших нет.

Чтобы избежать пожаров спасатели напоминают:

  • пользуйтесь исправным электрооборудованием;
  • следите за состоянием проводки;
  • не оставляйте без присмотра работающие электроприборы.


Ранее сообщалось, что спасатели потушили огонь в столичной многоэтажке, не потревожив ее жильцов.

Елена Беляева
МЧС РК Костанайская область Пожар 2024 год
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