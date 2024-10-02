Пожар вспыхнул в бане в Костанайской области
Фото: скриншот видео
2 октября в Денисовском районе в одноименном селе на территории частного жилого дома загорелась баня, сообщает Zakon.kz.
Огонь удалось ликвидировать на площади 80 кв. м. Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пострадавших нет.
Чтобы избежать пожаров спасатели напоминают:
- пользуйтесь исправным электрооборудованием;
- следите за состоянием проводки;
- не оставляйте без присмотра работающие электроприборы.
Ранее сообщалось, что спасатели потушили огонь в столичной многоэтажке, не потревожив ее жильцов.
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