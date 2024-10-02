Пожар вспыхнул в бане в Костанайской области

2 октября в Денисовском районе в одноименном селе на территории частного жилого дома загорелась баня, сообщает Zakon.kz.

Огонь удалось ликвидировать на площади 80 кв. м. Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пострадавших нет.



Чтобы избежать пожаров спасатели напоминают:

пользуйтесь исправным электрооборудованием;

следите за состоянием проводки;

не оставляйте без присмотра работающие электроприборы.





Ранее сообщалось, что спасатели потушили огонь в столичной многоэтажке, не потревожив ее жильцов.