В Алматы чуть не сгорели склады возле барахолки

В Алматы 21 июля спасатели не дали распространиться пожару на складах по ул. Москвина в районе барахолки, сообщает Zakon.kz.

В городском ДЧС отметили, что прибывшие за пять минут по повышенному рангу пожарные обнаружили охваченную пламенем будку.

"Пожар стремительно распространялся, угрожая перейти на пристроенные помещения. Принятыми мерами пожар локализован в течение пяти минут с момента прибытия, в 19:11. Жертв нет", – говорится в сообщении.







Вместе с тем, ведомстве сообщили, что пожарной инспекцией ДЧС Алматы в субботу и воскресенье призывали сотрудников рынков, арендаторов и торговых площадей мегаполиса быть бдительными и неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности. Отмечается, что проинструктировано и вручено более 3,5 тысячи памяток.





Ранее сообщалось о другом происшествии. 21 июля в городе Хромтау Актюбинской области пожарные спасли из пожара 55 человек, в их числе 18 детей.