В Шымкенте почти три часа тушили пожар в цехе

В Шымкенте загорелся цех в 200 кв. метров с тремя тоннами макулатуры. Пожар пришлось тушить почти три часа, сообщает Zakon.kz.

"15 января в 10:47 на пульт управления "101" поступила информация о пожаре в Енбекшинском районе по улице Капал батыра. Прибывшие первые пожарные подразделения установили, что пожар произошел в Индустриальной зоне "Оңтүстік" на территории "ТОО Бумпром" по переработке макулатуры".

Горел отдельно стоящий цех, по предварительным данным, общая площадь которого составляет 200 кв. м. Здание одноэтажное с автономным отоплением. Внутри находится три тонны макулатуры, происходило горение остатков картона.





Пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 12:37, ликвидирован – в 13:18.



В тушении пожара были задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Шымкента.

15 января утром в Алматы горел склад с товарами рядом с барахолкой.