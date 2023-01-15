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В Шымкенте почти три часа тушили пожар в цехе

В Шымкенте почти три часа тушили пожар в цехе Фото: gov.kz
В Шымкенте загорелся цех в 200 кв. метров с тремя тоннами макулатуры. Пожар пришлось тушить почти три часа, сообщает Zakon.kz.
"15  января в 10:47 на пульт управления "101" поступила информация о пожаре в Енбекшинском  районе по улице Капал батыра. Прибывшие первые пожарные подразделения установили, что пожар произошел в Индустриальной зоне "Оңтүстік" на территории  "ТОО Бумпром"  по переработке  макулатуры".

Горел отдельно стоящий цех, по предварительным данным, общая площадь которого составляет 200 кв. м. Здание одноэтажное с автономным отоплением. Внутри находится три тонны макулатуры, происходило горение остатков картона.


Пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 12:37, ликвидирован – в 13:18.

В тушении пожара были задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Шымкента.

15 января утром в Алматы горел склад с товарами рядом с барахолкой.

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