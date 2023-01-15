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Как олигархи используют Брюссель для отмывания своей репутации

Как олигархи используют Брюссель для отмывания своей репутации Фото: pixabay
Более 1,5 миллиона евро наличными было обнаружено в квартирах, офисах и гостиничных номерах в Брюсселе, Франции и Италии. Предположительно, эти платежи были частью лоббистской операции, направленной на улучшение репутации Катара. Это – сокрушительный удар по авторитету ЕС.

Когда полиция провела обыск в доме бывшего евродепутата социалиста и адвоката Пьера Антонио Панцери и нашла 500 000 евро наличными в рамках самого серьезного дела о коррупции в Европарламенте за последние десятилетия, никто не обратил внимание, что одним из его клиентов был олигарх, который является фигурантом крупнейшего гражданского дела о мошенничестве в истории британского права.

В центре этого грязного скандала оказались утверждения о том, что Катар финансировал операцию по оказанию влияния на Европейский парламент, что привело к аресту и заключению в тюрьму членов Европарламента и его бывшего вице-президента.

Расследование сосредоточено на Подкомитете по правам человека Европарламента, председателем которого был Панцери. Несмотря на то, что этот комитет не является законодательным органом, он привлекает внимание к нарушениям прав человека в странах, не входящих в ЕС, что делает его идеальным объектом для лоббирования со стороны международных клептократов.

И, как и Катар, олигархи используют Европу для отмывания своей репутации и отвлечения внимания от обвинений в преступной деятельности и скандалов.

В качестве наглядного примера можно привести дело беглого казахского олигарха Мухтара Аблязова, который в прошлом месяце был признан американским судом виновным в мошенничестве на сумму 218 миллионов долларов и с 2012 года скрывается от судов Великобритании. В Великобритании он был осужден за ложь под присягой о владении лондонским особняком, подделку документов и неуважение к суду. Его обвиняли в хищении 6 миллиардов долларов из казахстанского БТА Банка в бытность председателем его совета директоров путем перенаправления средств в тысячи оффшорных компаний, бенефициаром которых он являлся.

Аблязов бежал в Лондон, купил несколько объектов недвижимости и был привлечен к суду БТА банком за мошенничество. Он вел роскошный образ жизни, живя в особняке с девятью спальнями и крытым бассейном на Бишопс-авеню в лондонском районе Хэмпстед, и в поместье площадью 100 акров на краю Виндзорского парка. Но он отказался раскрыть детали своего имущества Высокому суду и в 2012 году был признан виновным в неуважении к суду.

"Трудно представить себе участника коммерческого судебного процесса, который действовал бы с большим цинизмом, оппортунизмом и пренебрежением к судебным постановлениям, чем г-н Аблязов", − заявил тогда лорд-судья Морис Кей.

Был выдан ордер на арест олигарха, который был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду. Но незадолго до вынесения приговора Аблязов выпрыгнул из окна гостиничного номера, сел на междугородний автобус от станции Виктория до Дувра и бежал во Францию на пароме. В его отсутствие Высокий суд обязал Аблязова выплатить 1,02 млрд. фунтов стерлингов, а в 2019 году выдал второй ордер на арест. Он был заключен в тюрьму во Франции, но получил политическое убежище.

В изгнании олигарх усердно обхаживал европейских политиков, продвигая свою версию защиты о том, что обвинения в мошенничестве политически мотивированы, поскольку он был ярым противником казахстанского режима. Одним из его самых усердных адвокатов и активных сторонников и был Панцери, который продвигал интересы Аблязова. Многочисленные парламентские обращения осуждали преследование "диссидентов", а одно даже призывало защитить самого Аблязова.

Панцери тесно сотрудничал с такими НПО, как базирующийся в Брюсселе фонд "Открытый диалог" (ODF), который проводит кампании против нарушений прав человека. Этот евродепутат организовывал мероприятия, знакомил его с коллегами и фактически выступал в качестве лоббиста Аблязова. Несмотря на подавляющее количество доказательств против Аблязова, это НПО остается верным сторонником олигарха.

"ODF включила Аблязова в кампанию по защите тысяч жертв политических преследований в Казахстане. ODF защищала Аблязова, а также членов его семьи и соратников в период с 2013 по 2016 год, в то время, когда Казахстан, при посредничестве России и Украины, преследовал десятки людей по политически мотивированным делам", − сказал мне представитель организации.

Казахский олигарх утверждает, что обвинения в мошенничестве и отмывании денег являются "кульминацией кампании бывшего президента Назарбаева и его союзников по отъему собственности и контроля над БТА банком у (Аблязова)". Его адвокаты заявили, что он бежал из Лондона из-за "угрозы смерти" и "постоянно опасался за свою жизнь" со стороны агентов казахской разведки.

Аблязов по-прежнему находится в изгнании во Франции. Но его удача, похоже, на исходе. В прошлом месяце он проиграл апелляцию по поводу своего статуса беженца. Характерно, что он снова подал апелляцию, и ему разрешили остаться в стране до вынесения окончательного решения.

"В решении CNDA (французского суда по предоставлению убежища) г-н Аблязов был признан политически преследуемым лицом в рамках его борьбы за установление демократии в Казахстане", − сказал мне его адвокат Карим Бейлуни.

Но олигарх также потенциально может столкнуться с продолжающимся уголовным расследованием во Франции по обвинению в мошенничестве. Прокуратура и БТА банк подали апелляцию в Верховный суд после того, как суд постановил, что срок давности по делу истек. «Аблязов обанкротил один из крупнейших банков Казахстана, совершив одно из крупнейших мошенничеств в современной истории на сумму не менее 7,5 миллиардов долларов», − сказала мне Елена Федорова, адвокат БТА банка. Апелляция будет рассмотрена до июня этого года.

Сегодня иск против Аблязова остается самым крупным гражданским делом о мошенничестве в истории британского права. Несмотря на его осуждение за неуважение к суду и многочисленные правонарушения, органы прокуратуры проявили удивительное благодушие. Королевская прокурорская служба изучила доказательства и решила не принимать никаких действий. В 2019 году, после выдачи второго ордера на арест, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании получило доступ ко всем файлам, но отказалось от расследования из-за "недостаточных ресурсов". Его экстрадиция, чтобы предстать перед судом, выглядит очень маловероятной.

Между тем, хитрая уловка Аблязова − использовать политическое преследование как тактику отвлечения внимания − оказалась эффективной, и Европейский парламент оказался ее добровольным соучастником. Но его близкие отношения с одним из главных подозреваемых в этом последнем уголовном расследовании могут вернуться к нему в качестве возмездия.

Автор статьи: Марк Холлингсуорт, автор книги «Лондонград: Из России с наличкой, тайная история олигархов» (Londongrad: From Russia with Cash, the Inside Story of the Oligarchs”.

Дата публикации: 14.01.2023.

С оригиналом статьи на английском языке можно ознакомиться на сайте издания THE SPECTATOR.

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Редакция Zakon.kz
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