Слон-убийца терроризирует Индию

Более 20 дней в Индии бесчинствует отбившийся от стада слон: с момента первого нападения в новогодний день он убил уже 22 человека, включая детей, ранил 15, сообщает Zakon.kz.

Такая ситуация сложилась на востоке страны, где люди спасались бегством, отсиживались на деревьях и спали на крышах домов.

🐘In India, a killer-elephant is terrorising local residents



In just nine days, it has sent more than 20 people to their deaths — including three children.



The crazed animal, which is rampaging across the state of Jharkhand in eastern India, is currently in musth. This is a… pic.twitter.com/IEn01IamCY — NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2026

В ночь на 1 января слон убил 62-летнего мужчину, который охранял рисовое поле, 1 января слон убил 35-летнего и 42-летнего мужчин, один из них спал на веранде своего дома. 5 января животное убило пятерых членов одной семьи, в ночь на 6 января слон убил шестерых членов семьи, пишет LADbible.

Слон преодолевает около 30 км в день, и три попытки усыпить его с помощью транквилизатора потерпели неудачу.

Эксперты считают, что животное находится в состоянии гона, когда у самцов происходит резкий выброс тестостерона, что приводит к опасному гормональному дисбалансу. Это может длиться недели или месяцы. В отличие от обычного поведения слонов в это время они могут преодолевать большие расстояния и нападать без предупреждения.

Правительство штата Джаркханд объявило повышенную готовность на всей территории округа из-за буйного животного. Начата масштабная операция – лесное управление сформировало 10 специальных групп по 100 человек в каждой для отслеживания и поимки слона.

Считается, что сокращение естественной среды обитания слонов, такой как леса, способствовало тому, что многие особи были вынуждены переселиться в районы ближе к людям. В результате число смертей людей от нападений слонов резко возросло по всей Индии: в период с 2023 по 2024 год от нападений слонов погибли 629 человек. За последние пять лет в результате столкновений со слонами погибло более 2800 человек.

Ранее сообщалось о задержании серийного убийцы из России на индийском курорте Гоа.