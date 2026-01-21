#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Мир

Слон-убийца терроризирует Индию

слон, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 16:35 Фото: pexels
Более 20 дней в Индии бесчинствует отбившийся от стада слон: с момента первого нападения в новогодний день он убил уже 22 человека, включая детей, ранил 15, сообщает Zakon.kz.

Такая ситуация сложилась на востоке страны, где люди спасались бегством, отсиживались на деревьях и спали на крышах домов.

В ночь на 1 января слон убил 62-летнего мужчину, который охранял рисовое поле, 1 января слон убил 35-летнего и 42-летнего мужчин, один из них спал на веранде своего дома. 5 января животное убило пятерых членов одной семьи, в ночь на 6 января слон убил шестерых членов семьи, пишет LADbible.

Слон преодолевает около 30 км в день, и три попытки усыпить его с помощью транквилизатора потерпели неудачу.

Эксперты считают, что животное находится в состоянии гона, когда у самцов происходит резкий выброс тестостерона, что приводит к опасному гормональному дисбалансу. Это может длиться недели или месяцы. В отличие от обычного поведения слонов в это время они могут преодолевать большие расстояния и нападать без предупреждения.

Правительство штата Джаркханд объявило повышенную готовность на всей территории округа из-за буйного животного. Начата масштабная операция – лесное управление сформировало 10 специальных групп по 100 человек в каждой для отслеживания и поимки слона.

Считается, что сокращение естественной среды обитания слонов, такой как леса, способствовало тому, что многие особи были вынуждены переселиться в районы ближе к людям. В результате число смертей людей от нападений слонов резко возросло по всей Индии: в период с 2023 по 2024 год от нападений слонов погибли 629 человек. За последние пять лет в результате столкновений со слонами погибло более 2800 человек.

Ранее сообщалось о задержании серийного убийцы из России на индийском курорте Гоа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Испуганные слоны затоптали верующих в Индии
08:54, 17 февраля 2025
Испуганные слоны затоптали верующих в Индии
Слон атаковал толпу во время фестиваля в Индии
03:59, 29 июня 2025
Слон атаковал толпу во время фестиваля в Индии
В Индии разъяренный слон раскидал посетителей фестиваля
19:27, 08 января 2025
В Индии разъяренный слон раскидал посетителей фестиваля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: