В МЧС поделились мерами предосторожности на замерзших водоемах

В ГУ "Казселезащита" МЧС РК поделились мерами предосторожности на льду и руслах рек, сообщает Zakon.kz.

В связи с низким температурным фоном и возможным повышением температурного фона в ближайшие дни, активными ледовыми явлениями (донный лед от 40 см до 1 м и более, слабые перемычки зажоров, значительные объемы воды в зажорах до нескольких тысяч кубометров воды и т.п) возможно формирование в руслах рек ледово-водных паводков (шугоходы) и водоснежных селей.



На основании указанного УГ "Казселезащита" рекомендует гражданам:

Постоянно следить за состоянием русла реки, ледовыми явлениями.

Не разрешать детям играть и находиться вблизи русел рек.

Не организовывать скопление людей.

Не останавливаться на автомобиле возле русла рек.

При обнаружении признаков паводка (повышение уровня воды, увеличение мутности, увеличение числа плавающих кусков льда) немедленно отойти как можно дальше от русла.

Населению, проживающему и работающему вблизи русел селе-, паводкоопасных рек, внимательно прослушивать соответствующие сообщения компетентных органов.