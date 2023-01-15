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В МЧС поделились мерами предосторожности на замерзших водоемах

В МЧС поделились мерами предосторожности на замерзших водоемах Фото: pixabay
В ГУ "Казселезащита" МЧС РК поделились мерами предосторожности на льду и руслах рек, сообщает Zakon.kz.

В связи с низким температурным фоном и возможным повышением температурного фона в ближайшие дни, активными ледовыми явлениями (донный лед от 40 см до 1 м и более, слабые перемычки зажоров, значительные объемы воды в зажорах до нескольких тысяч кубометров воды и т.п) возможно формирование в руслах рек ледово-водных паводков (шугоходы) и водоснежных селей.

На основании указанного УГ "Казселезащита" рекомендует гражданам:

  • Постоянно следить за состоянием русла реки, ледовыми явлениями.
  • Не разрешать детям играть и находиться вблизи русел рек.
  • Не организовывать скопление людей.
  • Не останавливаться на автомобиле возле русла рек.
  • При обнаружении признаков паводка (повышение уровня воды, увеличение мутности, увеличение числа плавающих кусков льда) немедленно отойти как можно дальше от русла.
  • Населению, проживающему и работающему вблизи русел селе-, паводкоопасных рек, внимательно прослушивать соответствующие сообщения компетентных органов.

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