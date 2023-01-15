В МЧС поделились мерами предосторожности на замерзших водоемах
Фото: pixabay
В ГУ "Казселезащита" МЧС РК поделились мерами предосторожности на льду и руслах рек, сообщает Zakon.kz.
В связи с низким температурным фоном и возможным повышением температурного фона в ближайшие дни, активными ледовыми явлениями (донный лед от 40 см до 1 м и более, слабые перемычки зажоров, значительные объемы воды в зажорах до нескольких тысяч кубометров воды и т.п) возможно формирование в руслах рек ледово-водных паводков (шугоходы) и водоснежных селей.
На основании указанного УГ "Казселезащита" рекомендует гражданам:
- Постоянно следить за состоянием русла реки, ледовыми явлениями.
- Не разрешать детям играть и находиться вблизи русел рек.
- Не организовывать скопление людей.
- Не останавливаться на автомобиле возле русла рек.
- При обнаружении признаков паводка (повышение уровня воды, увеличение мутности, увеличение числа плавающих кусков льда) немедленно отойти как можно дальше от русла.
- Населению, проживающему и работающему вблизи русел селе-, паводкоопасных рек, внимательно прослушивать соответствующие сообщения компетентных органов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ