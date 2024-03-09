Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

О трех основных правилах безопасности на льду рассказали в МЧС

лед, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 15:33 Фото: freepik
В министерстве по ЧС поделились основными мерами предосторожности на льду, сообщает Zakon.kz.

Ведомство выделило три основных правила:

  • Не разрешать детям играть на льду без присмотра взрослых;
  • Ни при каких обстоятельствах нельзя выходить на лед в темное время суток и плохой видимости (туман, снег, дождь);
  • Не проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого удара палкой или другим предметом появляется вода, выходить на такой лед нельзя.

Пункты временного размещения на 17 тысяч человек подготовили в ВКО, в регионе есть опасность паводков.

Читайте также

Стоматолог рассказал, чем опасны зубы мудрости
Стоматолог рассказал, чем опасны зубы мудрости
Премьеры марта: что посмотреть в кино на праздничные выходные
Главные кинопремьеры марта: что посмотреть в праздничные выходные
астрология
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Айсулу Омарова
МЧС РК
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
идет снег
Дождь, снег и похолодание: погода в Алматы на неделю
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
здание Национального банка РК
"Здравствуйте, я сотрудник Нацбанка": стала известна новая схема мошенников
Казахстан и Саудовская Аравия подписали соглашение о строительстве ветроэлектростанции
Казахстан и Саудовская Аравия подписали соглашение о строительстве ветроэлектростанции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: