О трех основных правилах безопасности на льду рассказали в МЧС

Фото: freepik

В министерстве по ЧС поделились основными мерами предосторожности на льду, сообщает Zakon.kz.

Ведомство выделило три основных правила: Не разрешать детям играть на льду без присмотра взрослых;



Ни при каких обстоятельствах нельзя выходить на лед в темное время суток и плохой видимости (туман, снег, дождь);

Не проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого удара палкой или другим предметом появляется вода, выходить на такой лед нельзя. Пункты временного размещения на 17 тысяч человек подготовили в ВКО, в регионе есть опасность паводков.

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