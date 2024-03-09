О трех основных правилах безопасности на льду рассказали в МЧС
Фото: freepik
В министерстве по ЧС поделились основными мерами предосторожности на льду, сообщает Zakon.kz.
Ведомство выделило три основных правила:
- Не разрешать детям играть на льду без присмотра взрослых;
- Ни при каких обстоятельствах нельзя выходить на лед в темное время суток и плохой видимости (туман, снег, дождь);
- Не проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого удара палкой или другим предметом появляется вода, выходить на такой лед нельзя.
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