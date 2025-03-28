Знаменитый фигурист поражен выступлением казахстанца Шайдорова на ЧМ-2025
Выступление алматинского фигуриста не осталось без внимания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Титулованный россиянин дал Михаилу один из высших баллов этого турнира и назвал казахстанца сенсацией ЧМ-2025.
20-летний Шайдоров занял третье место по итогам короткой программы на льду Бостона (94,77 балла).
Перед выступлением в произвольной программе Михаил Шайдоров сейчас уступает двум лидерам мирового фигурного катания: действующему чемпиону из США Илье Малинину (110.41) и японцу Юме Кагима (107.09).
Эта тройка и другие претенденты на медали ЧМ-2025 определят лучших в ночь на 30 марта.
Помимо малой бронзовой медали мирового первенства, Михаил Шайдоров по результатам короткой программы ЧМ-2025 получил квоту для участия в Олимпийских играх 2026 года.