Знаменитый фигурист поражен выступлением казахстанца Шайдорова на ЧМ-2025

В ночь на 28 марта в американском Бостоне состоялось выступление фигуристов-одиночников с короткой программой на мировом первенстве 2025 года. По итогам этих состязаний лидер сборной Казахстана Михаил Шайдоров занял третье место, сообщает Zakon.kz.

Выступление алматинского фигуриста не осталось без внимания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Титулованный россиянин дал Михаилу один из высших баллов этого турнира и назвал казахстанца сенсацией ЧМ-2025.

20-летний Шайдоров занял третье место по итогам короткой программы на льду Бостона (94,77 балла).

Перед выступлением в произвольной программе Михаил Шайдоров сейчас уступает двум лидерам мирового фигурного катания: действующему чемпиону из США Илье Малинину (110.41) и японцу Юме Кагима (107.09).

Эта тройка и другие претенденты на медали ЧМ-2025 определят лучших в ночь на 30 марта.

Помимо малой бронзовой медали мирового первенства, Михаил Шайдоров по результатам короткой программы ЧМ-2025 получил квоту для участия в Олимпийских играх 2026 года.