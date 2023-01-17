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Универсиада-2023: казахстанcкие хоккеисты разгромно обыграли Словакию

Универсиада-2023: казахстанcкие хоккеисты выиграли у Словакии Фото: olympic.kz
Со счетом 4:0 Казахстан выиграл у Словакии на Универсиаде-2023, сообщает Zakon.kz.

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Шайбы забросили Максим Мухаметов (8-я минута), Станислав Александров (10-я), Батырлан Муратов (20-я) и Олег Бойко (29-я). Наши хоккеисты гарантировали себе выход в плей-офф.

По информации Sports.kz, это четвертая подряд победа: ранее наша сборная разгромила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1) и Великобританию (15:1).

Ранее сообщалось, что студенческая сборная Казахстана по хоккею стала лидером подгруппы В на Зимней Универсиаде-2023 в американском Лейк-Плэсиде, разгромив в третьем матче предварительного раунда команду Великобритании – 15:1.

А вот конькобежцам и фигуристам везет меньше. Казахстанский конькобежец Бакдаулет Сагатов на дистанции 5000 метров показал пятое время, а фигурист Михаил Шайдоров занял четвертое место по итогам двух выступлений.

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