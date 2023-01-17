Как будет работать закон о банкротстве граждан: о чем спрашивали казахстанцы

Во время онлайн-конференции КГД, организованной ИС "Параграф", прозвучало порядка 40 вопросов, на которые ответил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Кайрат Миятов, о наиболее интересных из них расскажет Zakon.kz.

Если у должника по договору банковского займа в залоге находится земельный участок, который ранее выставлялся на торги, но не был продан, налог на него за несколько лет составляет 5 млн, и числится за должником. После реализации данного участка в рамках судебного банкротства как будет решаться судьба начисленного налога и пени?

– Если этот земельный участок будет реализован и выручены какие-то средства, то эти деньги как раз и пойдут на погашение налоговой задолженности. Если даже частично оплатится долг и и вырученных средств от продажи земли не хватит, то эта задолженность по результатам процедуры банкротства будет списана.

Может ли пойти на банкротство получатель АСП?

– Если человек на протяжении 6 месяцев получает АСП, то да, он имеет право также подать на процедуру банкротства.

Совместное имущество, которое перешло по наследству, оно же единственное жилье, не в залоге. Попадает ли гражданин в этом случае под критерии внесудебного банкротства, поскольку при судебном на имущество кредиторы претендовать не могут, либо если имущество есть, то это судебное банкротство? В отношении суммы задолженности добавляется процент услуг ЧСИ, они тоже идут плюсом к основной сумме или расчет суммы производится по факту задолженности перед кредиторами?

– Получается, единственное жилье есть, но он не сможет воспользоваться процедурой внесудебного банкротства. Там такой параметр есть, что не должно быть жилья. В этом случае он может воспользоваться процедурой судебного банкротства.

Если это жилье не залоговое, то на него кредитор претендовать не может. В каждом конкретном случае суд будет разбираться.

Имеются долги более 5,5 млн тенге. Если нет недвижимости и движимого имущества (кроме одежды и телефона) можно ли подать на судебное банкротство? И обязательно ли перед тем, как подать на судебное банкротство, нужно предоставлять доказательства урегулирования по оплате с банком и МФО? Если да, то как это сделать?

– Да, он подпадает под параметры судебного банкротства. При этом отмечу, что наличие документа об урегулировании обязательно. С 1 октября прошлого года действует порядок урегулирования просроченной задолженности. Кредитор обязан уведомить заемщика о возникшей просрочке в течение 20 дней.

В свою очередь заемщик, у которого возникла просрочка, в течение 30 дней должен обратиться с заявлением в кредитную организацию о реструктуризации долга и предложить свой вариант погашения долга. Указать причину снижения доходов, после этого кредитор рассматривает это заявление и в течение 15 дней должен предоставить заемщику ответ и свои варианты решения проблемы.

Если заемщик все-таки не смог договориться с кредитором, получить согласие, то он имеет право обратиться в региональный департамент Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Там это заявление будет рассмотрено с приглашением кредитора и там уже будет итоговое решение вынесено.

Во время эфира Кайрат Миятов также отметил, что не следует путать банкротство с кредитной амнистией.

Посмотреть весь эфир можно здесь.

Закон о банкротстве предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.