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Двухэтажный автобус с 70 работниками атомной станции перевернулся в Британии

авария Фото: скриншот видео
На трассе в графстве Сомерсет перевернулся двухэтажный автобус, в котором на работу ехали 70 сотрудников атомной электростанции, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Sky News, медики осмотрели 54 пострадавших, 26 из которых получили легкие травмы.

На месте происшествия работают полицейские, пожарные и несколько бригад скорой помощи.

По словам инспектора Ребекки Уэллс-Коул, несколько человек были доставлены в больницу.

Жертв в результате аварии нет.

"Я хотела бы посоветовать жителям путешествовать только там, где это абсолютно необходимо из-за обледенелых дорожных условий, вызванных низкими температурами ночью и избытком воды на дорогах", - заявила Ребекки Уэллс-Коул.

В настоящее время проводится расследование причины аварии.

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