Двухэтажный автобус с 70 работниками атомной станции перевернулся в Британии

Фото: скриншот видео

На трассе в графстве Сомерсет перевернулся двухэтажный автобус, в котором на работу ехали 70 сотрудников атомной электростанции, сообщает Zakon.kz.

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