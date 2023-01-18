Двухэтажный автобус с 70 работниками атомной станции перевернулся в Британии
Фото: скриншот видео
На трассе в графстве Сомерсет перевернулся двухэтажный автобус, в котором на работу ехали 70 сотрудников атомной электростанции, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Sky News, медики осмотрели 54 пострадавших, 26 из которых получили легкие травмы.
На месте происшествия работают полицейские, пожарные и несколько бригад скорой помощи.
По словам инспектора Ребекки Уэллс-Коул, несколько человек были доставлены в больницу.
Жертв в результате аварии нет.
"Я хотела бы посоветовать жителям путешествовать только там, где это абсолютно необходимо из-за обледенелых дорожных условий, вызванных низкими температурами ночью и избытком воды на дорогах", - заявила Ребекки Уэллс-Коул.
В настоящее время проводится расследование причины аварии.
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