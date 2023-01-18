Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 118 лет

Французская монахиня Люсиль Рэндон, старейшая жительница Земли, скончалась в доме престарелых, сообщает Zakon.kz.

Люсиль Рэндон скончалась сегодня в доме престарелых, где жила последние 14 лет, сообщает DW. Французская долгожительница пережила две мировые войны, во время Второй мировой она защищала детей. Француженка стала свидетельницей двух эпидемий: "испанки" и COVID-19. Она 28 лет проработала в больнице и в 41 год она стала монахиней.До своих 108 лет Люсиль Рэндон продолжала работать при монастыре.



Скончалась Люсиль Рэндон во сне в возрасте 118 лет.

На 96-м году жизни 16 января скончалась знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Днем ранее в возрасте 83-х лет умер известный совесткий и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

