Старейшая жительница планеты скончалась в Бразилии

Об этом заявил французский телеканал BFMTV со ссылкой на религиозную общину города Порту-Алегри.

Женщина родилась 8 июня 1908 года в южном городе Сан-Франческо-д'Ассизи.

The world's oldest person, Brazilian nun Ina Canabarro Lucas, has died at the age of 116 😭https://t.co/lEOyDHiKsW pic.twitter.com/ViSve0R2V1