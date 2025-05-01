Старейшая жительница планеты скончалась в Бразилии

Бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, считавшаяся старейшей жительницей планеты, скончалась в возрасте 116 лет и 326 дней, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил французский телеканал BFMTV со ссылкой на религиозную общину города Порту-Алегри.

Женщина родилась 8 июня 1908 года в южном городе Сан-Франческо-д'Ассизи.

The world's oldest person, Brazilian nun Ina Canabarro Lucas, has died at the age of 116 😭https://t.co/lEOyDHiKsW pic.twitter.com/ViSve0R2V1 — ابو الدهب (@bwldhb114804) May 1, 2025

Согласно данным Исследовательской группы геронтологии США (GRG), после смерти Лукас старейшей женщиной стала англичанка Этель Катерхэм, которая проживает в графстве Суррей. На данный момент ей 115 лет и 252 дня.

В октябре 2024 года в возрасте 115 лет умерла Элизабет Фрэнсис. Она считалась самой старой из ныне живущих в США людей, кроме того, по возрасту она была третьей из ныне живущих людей по всему миру.