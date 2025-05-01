#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.34
582.07
6.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.34
582.07
6.31
Мир

Старейшая жительница планеты скончалась в Бразилии

Ина Канабарро Лукас, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 17:31 Фото: Х/nexta_tv
Бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, считавшаяся старейшей жительницей планеты, скончалась в возрасте 116 лет и 326 дней, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил французский телеканал BFMTV со ссылкой на религиозную общину города Порту-Алегри.

Женщина родилась 8 июня 1908 года в южном городе Сан-Франческо-д'Ассизи.

Согласно данным Исследовательской группы геронтологии США (GRG), после смерти Лукас старейшей женщиной стала англичанка Этель Катерхэм, которая проживает в графстве Суррей. На данный момент ей 115 лет и 252 дня.

В октябре 2024 года в возрасте 115 лет умерла Элизабет Фрэнсис. Она считалась самой старой из ныне живущих в США людей, кроме того, по возрасту она была третьей из ныне живущих людей по всему миру.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Немцы удивили полицию своим поведением в самую страшную ночь года
Мир
16:31, Сегодня
Немцы удивили полицию своим поведением в самую страшную ночь года
Уход Маска с поста главы Tesla: миллиардер обвинил СМИ во лжи
Мир
16:12, Сегодня
Уход Маска с поста главы Tesla: миллиардер обвинил СМИ во лжи
Японец, сбивший толпу школьников, сделал шокирующее признание
Мир
15:25, Сегодня
Японец, сбивший толпу школьников, сделал шокирующее признание
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: