Сколько жилья будет построено в Казахстане в 2023 году, рассказали в МИИР

Фото: Zakon.kz

На коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития представители МИИР сообщили о планах по строительству жилья в Казахстане в текущем году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев, с целью активизации жилищного строительства площадки для возведения новых объектов будут обустраиваться инженерными коммуникациями.

"В текущем году планируется построить 15,3 млн квадратных метров жилья, или 143,5 тыс. жилищ, в том числе за счет госинвестиций – 12,1 тыс. квартир и предоставление 2 тыс. льготных займов очередникам". Еркебулан Дауылбаев В то же время, по данным Бюро национальной статистики, в январе-декабре 2022 года ввод в эксплуатацию общей площади жилья уменьшился на 8,8%. Читайте также Памятник альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу Партию Respublica зарегистрировали в Казахстане Смаилов раскритиковал качество дорог в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: