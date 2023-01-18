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Сколько жилья будет построено в Казахстане в 2023 году, рассказали в МИИР

Казахстан МИИР жилье строительство план 2023 Фото: Zakon.kz
На коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития представители МИИР сообщили о планах по строительству жилья в Казахстане в текущем году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев, с целью активизации жилищного строительства площадки для возведения новых объектов будут обустраиваться инженерными коммуникациями.

"В текущем году планируется построить 15,3 млн квадратных метров жилья, или 143,5 тыс. жилищ, в том числе за счет госинвестиций – 12,1 тыс. квартир и предоставление 2 тыс. льготных займов очередникам". Еркебулан Дауылбаев

В то же время, по данным Бюро национальной статистики, в январе-декабре 2022 года ввод в эксплуатацию общей площади жилья уменьшился на 8,8%.

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