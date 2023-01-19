Казахстанец Бекентай Турлубеков стал чемпионом зимней Универсиады

Казахстанский биатлонист Бекентай Турлубеков завоевал золотую медаль зимней Универсиады, которая проходит в Лэйк-Плэсиде (США), сообщает корреспондент Zakon.kz.

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Как сообщили в Союзе биатлонистов Казахстана, другой казахстанец стал обладателем "бронзы".

"Бекентай Турлубеков стал чемпионом зимней Универсиады! Другой наш спортсмен, Александр Мухин, завоевал бронзовую медаль. Четвертое место занял Кирилл Бауэр, и пятым финишировал Вадим Куралес", – говорится в сообщении в Instagram.

Таким образом, казахстанцы заняли четыре из топ-5 мест в 10-километровой гонке спринт.

Фото: Instagram/biathlon_kaz

"Поздравляем соотечественников с этим историческим моментом!" Союз биатлонистов Казахстана

Ранее два "золота" в копилку сборной Казахстана принесли биатлонист Вадим Куралес и лыжник Данил Васильев.