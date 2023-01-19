Казахстанец Бекентай Турлубеков стал чемпионом зимней Универсиады
Фото: Instagram/bekentay
Казахстанский биатлонист Бекентай Турлубеков завоевал золотую медаль зимней Универсиады, которая проходит в Лэйк-Плэсиде (США), сообщает корреспондент Zakon.kz.
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Как сообщили в Союзе биатлонистов Казахстана, другой казахстанец стал обладателем "бронзы".
"Бекентай Турлубеков стал чемпионом зимней Универсиады! Другой наш спортсмен, Александр Мухин, завоевал бронзовую медаль. Четвертое место занял Кирилл Бауэр, и пятым финишировал Вадим Куралес", – говорится в сообщении в Instagram.
Таким образом, казахстанцы заняли четыре из топ-5 мест в 10-километровой гонке спринт.
Фото: Instagram/biathlon_kaz
"Поздравляем соотечественников с этим историческим моментом!"Союз биатлонистов Казахстана
Ранее два "золота" в копилку сборной Казахстана принесли биатлонист Вадим Куралес и лыжник Данил Васильев.
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