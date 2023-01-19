Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанец Бекентай Турлубеков стал чемпионом зимней Универсиады

Казахстанец Бекентай Турлубеков стал чемпионом зимней Универсиады Фото: Instagram/bekentay
Казахстанский биатлонист Бекентай Турлубеков завоевал золотую медаль зимней Универсиады, которая проходит в Лэйк-Плэсиде (США), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Как сообщили в Союзе биатлонистов Казахстана, другой казахстанец стал обладателем "бронзы".

"Бекентай Турлубеков стал чемпионом зимней Универсиады! Другой наш спортсмен, Александр Мухин, завоевал бронзовую медаль. Четвертое место занял Кирилл Бауэр, и пятым финишировал Вадим Куралес", – говорится в сообщении в Instagram.

Таким образом, казахстанцы заняли четыре из топ-5 мест в 10-километровой гонке спринт.

Казахстанец Бекентай Турлубеков стал чемпионом зимней Универсиады

Фото: Instagram/biathlon_kaz

"Поздравляем соотечественников с этим историческим моментом!"Союз биатлонистов Казахстана

Ранее два "золота" в копилку сборной Казахстана принесли биатлонист Вадим Куралес и лыжник Данил Васильев.

Читайте также

Лучшая казахстанская пара прошла во второй круг Australian Open-2023

Асем Орынбай завоевала "золото" на Кубке мира по стендовой стрельбе в Марокко

Елена Рыбакина выиграла свой второй поединок на AusOpen-2023 за 58 минут

Динара Халдарова
Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления