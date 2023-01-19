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Минздрав: Доступ к сайту ВОЗ восстановлен в Казахстане

Минздрав: Доступ к сайту ВОЗ восстановлен в Казахстане Фото: gov.kz
В Казахстане доступ к сайту Всемирной организации здравоохранения восстановлен в штатном режиме. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечается, Минздравом совместно с заинтересованными госорганами (МИД РК, МИОР РК) проработан вопрос по восстановлению доступа на территории Республики Казахстан к официальному сайту Всемирной организации здравоохранения.

"В настоящее время официальный сайт ВОЗ функционирует в штатном режиме и доступен для всеобщего пользования".Пресс-служба Минздрава РК

14 октября 2022 года решением Талгарского районного суда Алматинской области был ограничен доступ к официальному сайту Всемирной организации здравоохранения на территории Республики Казахстан, мотивируя тем, что на данном ресурсе пользователям предлагают подробные методы, способы и рекомендации суицида.

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По предложению казахстанской стороны на официальном веб-сайте ВОЗ был изменен информационный бюллетень о суициде.

ВОЗ – орган, направляющий и координирующий международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН, членами которой являются более 190 государств мира.

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С момента вступления Казахстана во Всемирную организацию здравоохранения в 1992 году ВОЗ оказывает широкий спектр технической, экспертной и консультативной поддержки Казахстану по приоритетным направлениям сотрудничества в области здравоохранения.

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