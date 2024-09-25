Экологи заявили о загрязнении воздуха из-за возгорания свалки в ВКО

Возгорание мусора произошло на полигоне твердых бытовых отходов в Белоусовке. Экологи на месте провели замеры качества воздуха, сообщает Zakon.kz.

Портал YK-news.kz пишет, что местность находится в 20 километрах от Усть-Каменогорска. Местные жители в соцсетях стали жаловаться на едкий дым, накрывший поселок в результате пожара. На призыв о помощи отреагировали экологи и выехали на место.

"Проведены замеры качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне, по результатам которых выявлены превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ", – рассказали в департаменте экологии ВКО.

К установлению собственника участка, на котором находится свалка, привлекли полицейских. Стражи порядка намерены инициировать внеплановую проверку в отношении субъекта.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 25 сентября в микрорайоне Алмагуль города Атырау на месте пожара нашли тело женщины.