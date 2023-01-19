"Барыс" на своей арене протестирует нововведение КХЛ

12 клубам Континентальной хоккейной лиги доверили провести эксперимент – показывать нарушения правил на домашнем льду. В этом списке оказался казахстанский коллектив "Барыс", сообщает Zakon.kz.

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Как информирует пресс-служба КХЛ, запущено голосование по вопросу показа повторов нарушений на кубах хоккейных арен. По его итогам уже больше половины клубов Лиги проголосовало за показ моментов, в том числе просмотров арбитрами нарушений на предмет подтверждения нарушения и запросов тренеров.

С 25 января 2023 года показ нарушений будет возможен на аренах 12 клубов КХЛ, куда вошли "Авангард", "Автомобилист", "Амур", "Ак Барс", "Барыс", "Витязь", "Динамо" (Москва), "Локомотив", "Металлург", "Салават Юлаев", "Северсталь" и "Сочи".

Лига также предупредила команды о том, что указывание арбитрам на куб в знак протеста или несогласия с их решением будет наказываться по правилу 39.3 п. 4 (Оскорбление судей).