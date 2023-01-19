В Кыргызстане депутат призвал привлечь к ответственности министра энергетики

На заседании парламента Кыргызстана депутат Тазабек Икрамов раскритиковал министра энергетики Таалайбека Ибраева за неподготовленность к зимнему периоду, сообщает Zakon.kz.

По словам депутата Тазабека Икрамова, во власть приходят люди, которые причиняют государству вред.



"Вы приходите, чтобы отключать свет, как в 2009 году. Почему после 2010-го не было веерных отключений? До того, как вы пришли во власть, тоже не было отключений". Депутат Тазабек Икрамов

Министр парировал, что таких морозов, как в этом году, не было несколько лет. По его словам, каждые пять лет наступает период маловодья.

"Ответственность же кто-то должен брать на себя и работать. Таких пока нет. Я не держусь за кресло. Если кто-то придет на мое место и скажет, что он выведет страну из сложной ситуации, я уйду". Министр энергетики Таалайбек Ибраев

Тазабек Икрамов заявил, что министра нужно привлекать к ответственности, а не увольнять.

Ранее в Министерстве энергетики Кыргызстана признали, что в стране ввели веерные отключения света. Глава ведомства отметил, что если не отключать электроэнергию, то люди могут остаться без света на месяц, поскольку нужно будет восстанавливать оборудование. 12 января в Кыргызстане зафиксировали максимальное суточное потребление электроэнергии. Энергетики призвали граждан экономить свет.

Проблемы с тепло- и энергоснабжением наблюдаются и в соседнем Узбекистане.

В Ташкенте перебои с электричеством, отоплением и газоснабжением. Жители стали выходить на улицу и готовить еду на кострах. В столице Узбекистана военные и нацгвардия открыли мобильные пункты обогрева.

16 января стало известно о том, что из-за ситуации с тепло- и энергоснабжением президент Узбекистана уволил главу Ташкента и нескольких руководителей компаний.