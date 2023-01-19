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Казахстанцы восхитились пожарными, потушившими ТЭЦ в Риддере

Риддер Фото: скриншот видео
Казахстанцы восхитились пожарными, потушившими ТЭЦ в Риддере, сообщает Zakon.kz.

На кадрах ролика улыбающиеся пожарные буквально с черными лицами отдыхают после борьбы с огнем на территории местного коммунального предприятия.

Кадры вызвали восхищение и одобрение казахстанцев:

"Сухих рукавов вам, ребята!!!"


"Герои нашего времени - они совершают подвиги. Вытаскивают людей из огня и воды, предотвращают катастрофы и не ищут славы и почестей, а идут по зову сердца и просто выполняют свой долг".


"Таким ребятам нужно дать премию. Они молодцы".


"Храни Вас, Господь".


Ранее сообщалось, что в городе Риддере в Восточном Казахстане произошел пожар на территории ТЭЦ. Видео распространилось в соцсети. 

Пресс-служба акимата ВКО заявила о том, что правоохранительные органы ведут расследование, по результатам которого "Риддер ТЭЦ" окажется либо в государственной собственности, либо ее передадут инвестору, который сможет выполнить все обязательства перед жителями Риддера, и не только "закрыть" долги, но и провести капитальный ремонт оборудования и сетей.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов считает, что причиной пожара стала преступная халатность владельцев предприятия.

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Даниал Ахметов: Преступная халатность владельцев стала причиной пожара на ТЭЦ в Риддере

Елена Беляева
Риддер
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