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Чем закончился суперматч с участием сильнейших футболистов мира Роналду и Месси

Чем закончился суперматч с участием сильнейших футболистов мира Роналду и Месси Фото: Twitter.com/imessi
Товарищеский матч объединенной команды "Аль-Хиляля" и "Аль-Насра" против "Пари Сен-Жермен" закончился победой французов 5:4, сообщает Zakon.kz

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Легенды современности Криштиану Роналду и Лионель Месси сыграли друг против друга на стадионе "Кинг Фахд". Это первое за два с лишним года противостояние двух ярчайших футбольных звезд.

Как сообщает РБК-Украина, португалец вышел в статусе капитана коллектива звезд, составленного из игроков столичных "Аль-Хиляля" и "Аль-Насра". Аргентинец же появился в старте парижан. Последний и открыл счет уже на 3-й минуте – Неймар забросил мяч в штрафную, а Месси в одно касание пробил мимо кипера. Звезды аравийской Профессиональной лиги ответили голом на 34-й, когда Роналду реализовал одиннадцатиметровый за фол на себе. Началась феерия. Маркиньюш замкнул прострел Мбаппе перед воротами, а Неймар не смог забить с 11-метровой отметки перед перерывом. Зато во второй раз отличился Роналду – форвард классно сыграл на добивании после своего же удара головой в стойку.

Но во второй половине ПСЖ сумел дожать хозяев. Сначала Рамос подключился к атаке и завершил прострел Мбаппе. Далее сам французский нападающий отличился по пенальти. Между ними со своим голом втиснулся защитник "Аль-Хиляля" Чжанг. А на 78-й минуте Экитике забил пятый мяч парижан.

В финальные минуты объединенная команда Эр-Рияда смогла лишь подсластить горечь поражения. В добавленное арбитром время четвертый мяч аравийцев оформил атакующий хавбек из Бразилии Талиска – 4:5 в итоге. Тем временем в персональном противостоянии Роналду – Месси количество забитых мячей теперь одинаково (по 23).

Как отмечает "Чемпионат", это был шикарный товарищеский матч, который по яркости не уступает многим официальным. Отметились все — и Месси, и Роналду, и Неймар с Мбаппе. 5:4 — победа Парижа!



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Месси Лионель Роналду Криштиану Португалия Саудовская Аравия Франция
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