Умер российский режиссер Николай Досталь

В России в возрасте 76 лет скончался известный режиссер Николай Досталь, сообщает Zakon.kz

Скорбную новость сообщили в Союзе кинематографистов России.

Народный артист России ушел из жизни 18 января. Данных о причине смерти пока нет.

Николай Досталь - сын режиссера Николая Владимировича Досталя (1909-1959) и брат продюсера и режиссера Владимира Досталя. В 1970 году окончил факультет журналистики МГУ, в 1982 получил образование режиссера в мастерской Георгия Данелии на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Работал ассистентом режиссера, вторым режиссером на киностудии "Мосфильм", с 1982 года — режиссер-постановщик.

Среди режиссерских работ Досталя картины "Маленький гигант большого секса", "Облако-рай", "Штрафбат", "Гражданин начальник" "Раскол", "Монах и бес" и др.

Ранее сообщалось о кончине любимой многими актрисе Инны Чуриковой - российской и народной артистки СССР. Многие ее поклонники так и называли ее "Курочка-Ряба" за роль в одноименной картине режиссера Андрея Кончаловского.

А днем позже 15 января на 85 году после продолжительной болезни ушел из жизни "Мимино" - Вахтанг Константинович Кикабидзе.