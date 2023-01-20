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"Барыс" прервал серию из четырех поражений, обыграв "Трактор"

Хоккей Барыс Трактор Фото: Instagram/barys_official
В очередном матче Континентальной хоккейной лиги столичный "Барыс" на выезде в овертайме вырвал волевую победу у челябинского "Трактора" благодаря шайбе Никиты Михайлиса, сообщает Zakon.kz.

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Гости вышли на поединок без своего капитана Линдена Вея, который получил травму перед игрой с "Трактором".  Хозяева льда сумели первыми открыть счет, они сделали это во втором периоде, автором шайбы стал Михаил Горюнов-Рольгизер.


Астанчане восстановили равновесие и вышли вперед в заключительном периоде, когда дважды отличились за минуту. Взятием ворот отметились Антон Сагадеев и Александр Борисевич. 

Однако челябинцы сумели сравнять счет и перевели игру в овертайм, где удача была на стороне казахстанского коллектива. Победу гостям принес точный бросок капитана Никиты Михайлиса.

Таким образом, "Барыс" прервал серию из четырех поражений и ушел с последнего места в Восточной конференции.

Следующий матч у "Барыса" пройдет 21 января, также на выезде. Казахстанцы сыграют с екатеринбургским "Автомобилистом". 

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Куандык Шынасилов
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