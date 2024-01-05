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"Трактор" остановил шествие "Барыса" из четырех побед

"Трактор" остановил победное шествие "Барыса" из четырех побед Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" 5 января 2024 года сыграл с челябинским "Трактором" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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Перед стартом поединка казахстанский клуб был на предпоследнем месте Восточной конференции, а российский – занимал шестую.

Олег Болякин выставил следующий состав: Паскуале (Шутов)-Хенкель-Грант, ЛаБейт-Червени-Камара; Скленичка-Ножье, Старченко-Шестаков-Рымарев; Бекетаев-Шалапов, Савицкий-Апальков-Асетов; Логвин-Данияр, Оспанов-Гурков-Омирбеков.

По итогам игры казахстанский клуб уступил после четырех побед подряд. Счет составил 5:1. Таким образом, "Трактор" взял реванш у "Барыса" за недавнее поражение.

Следующий матч "Барыс" проведет 7 января в гостях против уфимского "Салавата Юлаева".

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