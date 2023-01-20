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В Агентстве по делам госслужбы высказались о молодых министрах в кабмине

Казахстан чиновники возраст Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев 20 января на заседании коллегии по итогам за 2022 год рассказал, что работа по привлечению молодых специалистов на руководящие должности будет продолжена, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Комментируя вопрос по поводу молодых министров в кабмине, глава Агентства отметил, что работу по привлечению молодежи на руководящие посты будут продолжать и дальше. 

"Дальше продолжаем работу. Я только что говорил, что по президентскому молодежному резерву работа в этом году продолжается. У нас около 250 резервистов сейчас трудоустроено, из них 33 – в политическом и корпусе А. В дальнейшем будем работать, рекомендовать наших молодых, талантливых специалистов на вышестоящие должности". Дархан Жазыкбаев

Он также озвучил средний возраст руководителей центральных госорганов – глав министерств и агентств.

"Средний возраст госслужащих – 39 лет, у нас в данный момент средний стаж 11 лет". Дархан Жазыкбаев

В декабре 2022 года сообщалось, что в Казахстане изменился порядок поощрения административных госслужащих.

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