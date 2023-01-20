Отбор в президентский кадровый резерв проведет АДГС
В этом году число резервистов в социально значимых сферах незначительное, отметил на заседании коллегии по итогам работы за 2022 год председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев. Это касается сфер образования, здравоохранения и энергетики.
"В этой связи мы пересмотрим отраслевые группы резерва. Собеседование с кандидатами будет проходить с обязательным участием отраслевых госорганов".Глава АДГС
Глава АГДС отметил, что в планах – создание региональных молодежных кадровых резервов во всех регионах республики.
"Это станет социальным лифтом для молодежи из регионов", – отмечает Дархан Жазыкбаев.
Правила
приема и исключения из президентского
кадрового резерва приняли в декабре
прошлого года. Согласно нормам, исключению
подлежат резервисты, получившие
гражданство иной страны, утратившие
гражданство Казахстана и уволенные с
работы по отрицательным мотивам.
К тому же председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев на заседании коллегии по итогам за 2022 год рассказал, что работа по привлечению молодых специалистов на руководящие должности будет продолжена.