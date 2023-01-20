Отбор в президентский кадровый резерв проведет АДГС

Очередной отбор в президентский кадровый резерв проведет Агентство по делам государственной службы, сообщает Zakon.kz.

В этом году число резервистов в социально значимых сферах незначительное, отметил на заседании коллегии по итогам работы за 2022 год председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев. Это касается сфер образования, здравоохранения и энергетики.

"В этой связи мы пересмотрим отраслевые группы резерва. Собеседование с кандидатами будет проходить с обязательным участием отраслевых госорганов". Глава АДГС

Глава АГДС отметил, что в планах – создание региональных молодежных кадровых резервов во всех регионах республики.





"Это станет социальным лифтом для молодежи из регионов", – отмечает Дархан Жазыкбаев.

Правила приема и исключения из президентского кадрового резерва приняли в декабре прошлого года. Согласно нормам, исключению подлежат резервисты, получившие гражданство иной страны, утратившие гражданство Казахстана и уволенные с работы по отрицательным мотивам.

К тому же председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев на заседании коллегии по итогам за 2022 год рассказал, что работа по привлечению молодых специалистов на руководящие должности будет продолжена.

