Лучшие выпускники вузов могут устроиться на госслужбу без участия в конкурсе

Лучшие выпускники вузов получают возможность устроиться на некоторые госдолжности без конкурсного отбора. Соответствующие изменения внесены в закон "О госслужбе", сообщает Zakon.kz.

В первую очередь лучшие выпускники вузов, успешно окончившие обучение за счет государственного гранта, могут поступить на службу в районах и селах на низовые должности без прохождения конкурсного отбора, рассказал председатель АДГС Дархан Жазыкбаев.

"Это будет способствовать привлечению квалифицированной молодежи на государственную службу, стимулировать возвращение молодых специалистов в районы и сельские регионы, а также снижению дефицита профессиональных кадров в регионах, облегчит процесс поступления на государственную службу". Дархан Жазыкбаев

Прямое назначение на высшие должности корпуса "Б" без конкурсного отбора возможно по согласованию с уполномоченным органом, отмечает глава АДГС.

"Рассмотрена возможность назначения в течение года после завершения на отдельные должности в местные органы, кроме столицы, выпускников Академии госуправления при президенте, показавших высокую успеваемость", – сообщил Жазыкбаев.

К тому же упрощена процедура выхода из госслужбы. Государственные служащие, получившие неудовлетворительную оценку два квартала подряд, будут понижаться в должности, а при отсутствии вакантной нижестоящей должности – освобождаться от занимаемых должностей.

Как сообщил Дархан Жазыкбаев на расширенном заседании коллегии государственного органа по итогам работы за прошлый год, очередной отбор в президентский кадровый резерв проведет Агентство по делам государственной службы. В этом году число резервистов в социально значимых сферах, образовании, здравоохранении и энергетике незначительное.