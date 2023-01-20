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Угощал ли Нурсултан Назарбаев врачей пловом, рассказал Юрий Пя

Угощал ли Нурсултан Назарбаев врачей пловом, рассказал Юрий Пя Фото: wikimedia
Директор по хирургии Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя опроверг информацию о том, что после успешно проведенной операции на сердце Нурсултан Назарбаев угостил всех врачей клиники пловом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В соцсетях распространяется информация о том, что после успешно проведенной операции на сердце Нурсултан Назарбаев угостил всех врачей пловом. В этой связи журналисты поинтересовались, насколько это соответствует действительности.

"Я не знаю, я в столовую ходил. Я не думаю, что он в том состоянии, чтобы у казана стоять". Юрий Пя

Между тем, по его словам, во время процедуры и после применяется вынужденное голодание.

Ранее сообщалось, что Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. По словам его пресс-секретаря Айдоса Укибая, операция прошла успешно, угрозы жизни нет, находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.


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