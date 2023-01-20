Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Юрий Пя об операции Назарбаеву: Мне "страшно" перед каждым пациентом

Юрий Пя об операции Назарбаева: Мне страшно перед каждым пациентом Фото: Zakon.kz
Директор по хирургии Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя на пресс-конференции 20 января рассказал о проведенной операции Нурсултану Назарбаеву, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пациент есть пациент.

"Отношусь к каждому пациенту, как к самому близкому человеку. Как бы я не запланировал то или иное лечение, диагностику. К любому, кто бы не переступил порог этой клиники".Юрий Пя

Также он заявил: "Мне страшно перед каждым пациентом".

"Страшно" я бы сказал в кавычках. Я всегда волнуюсь, переживаю. Потому что человек доверяет мне свое здоровье, свою жизнь. Важно не выйти за рамки своих возможностей".Юрий Пя


20 января пресс-секретарь Айдос Укибай сообщил о проведенной операции на сердце Нурсултану Назарбаеву: ее провели в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

Позднее известный кардиохирург объяснил, почему запланированная в 2022 году операция была проведена сегодня, 20 января 2023 года. 

"Есть медицинские вопросы – это достояние самого пациента. Каждый человек имеет право на то, чтобы не разглашать информацию. То, что сегодня прошло, – это запланированная операция".Юрий Пя

Читайте также

Юрий Пя рассказал о стоимости операции Нурсултану Назарбаеву

Путин пожелал скорейшего выздоровления Назарбаеву

Угощал ли Нурсултан Назарбаев врачей пловом, рассказал Юрий Пя

Анастасия Московчук
Астана Назарбаев Нурсултан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления