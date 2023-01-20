Юрий Пя об операции Назарбаеву: Мне "страшно" перед каждым пациентом
Фото: Zakon.kz
Директор по хирургии Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя на пресс-конференции 20 января рассказал о проведенной операции Нурсултану Назарбаеву, сообщает Zakon.kz.
По его словам, пациент есть пациент.
"Отношусь к каждому пациенту, как к самому близкому человеку. Как бы я не запланировал то или иное лечение, диагностику. К любому, кто бы не переступил порог этой клиники".Юрий Пя
Также он заявил: "Мне страшно перед каждым пациентом".
"Страшно" я бы сказал в кавычках. Я всегда волнуюсь, переживаю. Потому что человек доверяет мне свое здоровье, свою жизнь. Важно не выйти за рамки своих возможностей".Юрий Пя
20 января пресс-секретарь Айдос Укибай сообщил о проведенной операции на сердце Нурсултану Назарбаеву: ее провели в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.
Позднее известный кардиохирург объяснил, почему запланированная в 2022 году операция была проведена сегодня, 20 января 2023 года.
"Есть медицинские вопросы – это достояние самого пациента. Каждый человек имеет право на то, чтобы не разглашать информацию. То, что сегодня прошло, – это запланированная операция".Юрий Пя
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ