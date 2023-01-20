Юрий Пя об операции Назарбаеву: Мне "страшно" перед каждым пациентом

Директор по хирургии Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя на пресс-конференции 20 января рассказал о проведенной операции Нурсултану Назарбаеву, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пациент есть пациент.

"Отношусь к каждому пациенту, как к самому близкому человеку. Как бы я не запланировал то или иное лечение, диагностику. К любому, кто бы не переступил порог этой клиники". Юрий Пя

Также он заявил: "Мне страшно перед каждым пациентом".



"Страшно" я бы сказал в кавычках. Я всегда волнуюсь, переживаю. Потому что человек доверяет мне свое здоровье, свою жизнь. Важно не выйти за рамки своих возможностей". Юрий Пя





20 января пресс-секретарь Айдос Укибай сообщил о проведенной операции на сердце Нурсултану Назарбаеву: ее провели в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

Позднее известный кардиохирург объяснил, почему запланированная в 2022 году операция была проведена сегодня, 20 января 2023 года.