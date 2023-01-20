Есжан Биртанов: Действия АФМ приведут к международным искам на миллионы долларов

Защитник и брат экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова – Есжан Биртанов заявил в суде, что незаконные действия следователей АФМ могут привести к иску против Казахстана в международном арбитраже, который обойдется бюджету в миллионы долларов, сообщает корреспондент Zakon.kz.





Выступая в суде апелляционной инстанции, независимый директор – член Совета директоров АО "Freedom Finance Life" Есжан Биртанов охарактеризовал действия следователей Агентства финансового мониторинга (АФМ) как "безобразие и беззаконие".

"Как гражданин РК, внесший значительный вклад в развитие финансовой системы, как заслуженный работник Национального банка заявляю: мы представили все доказательства невиновности осуждаемых и подтверждение (документы об исполнении обязательств по контракту. – Прим. ред.) от компании Ericsson Nikola Tesla (ENT), что подтверждает невиновность обвиняемых". Есжан Биртанов

При этом он подчеркнул, что весь процесс по делу Елжана Биртанова и Олжаса Абишева и решение суда первой инстанции несправедливы и незаконны как по отношению к подсудимым, так и к международным партнерам. В частности, обвинение построено на том, что компания ENT – поставщик цифровой платформы Минздрава РК – предоставила неработающий продукт, а значит, были нарушены условия контракта.

"С учетом того, что Ericsson Nikola Tesla прямо и открыто заявляет Казахстану о возмутительности данного дела и процесса и грозит вызвать в суд, они рано или поздно потребуют возмещения ущерба. И, как вы понимаете, он будет переложен на Республику Казахстан, что недопустимо. От незаконных действий следствия пострадают все граждане Казахстана, которые не поймут и не примут расходы бюджета нашей страны такого рода". Есжан Биртанов

По словам Есжана Биртанова, представители международных аналитических агентств Bloomberg и Thomson Reuters тоже мониторят процесс по делу Биртанова и Абишева, так как дело имеет важное значение для международных компаний и сообществ. Руководством компании ENT уже направлено обращение в юридическую компанию по типу кейса "коммерческий арбитраж" в экономическом секторе компьютерного программирования, консультаций и связанной с этим деятельностью. Что доказывает, что представители компании и юристы внимательно следят за ходом процесса и ожидают результата, после чего при необходимости готовятся обратиться в международный коммерческий арбитраж.

"Я не уверен, что представители АФМ изучали последствия того, что они делают. Пока речь идет о коммерческом арбитраже, но поскольку здесь уголовное дело, то и уголовные последствия тоже могут кого-то задеть. Международный арбитраж для каждой из сторон является крайне затратным. Кроме оплаты непосредственно самого обращения и слушаний в международном арбитаже, стандартных комиссий и сборов, необходимо оплачивать услуги международных юридических консультантов и барристеров – международных адвокатов, а также привлекаемых экспертов". Есжан Биртанов

Он привел открытые данные о стоимости услуг юристов из США, где средняя ставка адвоката находится в диапазоне 250-300 долларов в час, а у юристов, которые могут представлять сторону в международном арбитраже, ставка может быть в несколько раз выше.

Комиссия самого арбитража, в котором рассматривается дело, составляет в среднем 3% от стоимости спора. В основном эти затраты удерживаются с проигравшей стороны. Если стоимость платформы составляет 17,8 млн долларов, то только стандартная комиссия арбитража составит около 0,6 млн долларов.

"По статистике по обычному коммерческому спору, не требующему привлечения экспертов и не имеющему в своем составе встречного иска, затраты на нанимаемых юристов составляют до 1 млн долларов. По арбитражным делам, в которых требуются заключения экспертов – IT-специалистов, финансистов, специалистов по локальному праву и так далее, стоимость затрат на экспертов может быть наравне со стоимостью нанимаемых юристов. Одно заключение эксперта с хорошей репутацией может стоить до 100 тыс. долларов". Есжан Биртанов

Как уточнил Есжан Биртанов, арбитражный спор по сумме претензий примерно 17,8 млн долларов средней сложности при найме всего 1-2 экспертов составит от 1,5 млн долларов, а более сложный и с привлечением 4 экспертов может составить уже 3 млн долларов. И это без учета затрат на апелляцию и повторные рассмотрения дела.

Напомним, уголовное дело против Елжана Биртанова и Олжаса Абишева строилось на обстоятельствах разработки и внедрения интернет-платформы Министерства здравоохранения. Подрядчиком выступала хорватская компания Ericsson Nikola Tesla.

Суд первой инстанции 28 октября 2022 года признал Елжана Биртанова и Олжаса Абишева виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Биртанову назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года. Обоим осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.

Кроме того, с Абишева и Биртанова потребовали взыскать 1,3 млрд тенге в пользу Министерства здравоохранения.