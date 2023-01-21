В ЦИК озвучили условия доступа партий к выборам в Мажилис

ЦИК РК допустил к выборам в Мажилис все зарегистрированные на сегодня политические партии. В ведомстве не исключают возможность расширения данного списка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ на брифинге в ЦИК поинтересовались, какие еще политические партии могут быть допущены к выборам депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты.

"В настоящее время двум партиям выданы соответствующие подтверждающие документы. Далее зависит от них, если они успеют зарегистрироваться до 8 февраля, будет принято соответствующее решение. Следующий этап – это проведение съезда. Это партии "Ел тағдыры", "Ұрпақтар жалғастығы". Член ЦИК РК Шавхат Утемисов

Ранее сообщалось, что члены ЦИК единогласно допустили к выборам все семь зарегистрированных в стране политических партий. Речь идет о таких партиях, как Демократическая партия Казахстана "Ак жол", партия "Amanat", Народно-демократическая партия "Ауыл", Казахстанская партия зеленых "Байтак", Общенациональная социал-демократическая партия, Народная партия Казахстана и партия "Respublica".

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК указом президента назначены на 19 марта 2023 года.

20 января председатель ЦИК Нурлан Абдиров заявил, что выборы в Мажилис и в маслихаты пройдут в один день.