Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Президент заявил о недопустимости ситуации с порывом теплотрассы

Токаев заявил о недопустимости ситуации с порывом теплотрассы Фото: Telegram/aqorda_resmi
Глава государства 21 января во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан, сообщает Zakon.kz.

Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.  

"Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение Правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом".

Кроме того, Токаев отметил, что Правительству поручено уделить особое внимание вопросам социально-экономического развития Рудного.

Новость по теме

Токаев о теплосетях по стране: Так долго продолжаться не может

Читайте также

Назван размер избирательного взноса для кандидатов в депутаты Мажилиса

В Кении объявили войну миллионам птиц после их набегов на посевы

Семь партий допущены к выборам в Мажилис

Мухит Турсынали
Токаев Касым-Жомарт Рудный
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Год Водяного Кролика как встречать и готовиться
Китайский новый год 2023: ритуалы для привлечения счастья и достатка в дом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления