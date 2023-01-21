Президент заявил о недопустимости ситуации с порывом теплотрассы

Фото: Telegram/aqorda_resmi

Глава государства 21 января во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан, сообщает Zakon.kz.

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