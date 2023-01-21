Президент заявил о недопустимости ситуации с порывом теплотрассы
Фото: Telegram/aqorda_resmi
Глава государства 21 января во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан, сообщает Zakon.kz.
Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.
"Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение Правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом".
Кроме того, Токаев отметил, что Правительству поручено уделить особое внимание вопросам социально-экономического развития Рудного.
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