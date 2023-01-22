Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Дорожники ВКО вызволили из снежного плена 14 человек

Дорожники ВКО вызволили из снежного плена 14 человек Фото: pixabay
Снег высотой 50 сантиметров выпал в Восточно-Казахстанской области. Дорожные службы вызволили из снежного плена 14 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным "КазАвтоЖол", 21 января вечером в ВКО в связи с ограниченной видимостью и метелью был закрыт участок автодороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай".

По словам цационального оператора автомобильных дорог, высота снежного покрова составила порядка 50 сантиметров. Всю ночь сотрудники "КазАвтоЖола" чистили от снега закрытый участок республиканской автотрассы и оказывали помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге.

Так, с помощью спец.техники дорожники освободили из снежного плена 6 единиц транспорта, в которых находились 14 человек. Сотрудники оказали помощь в отбуксировке и сопровождении машин до ближайших населенных пунктов — в сёла Улкен Каратал и Каратал.

"С 7:30 утра 22 января ограничение движения транспорта на закрытом участке полностью снято, дорожниками обеспечен безопасный проезд".




Туман и сильный ветер ожидаются в пяти областях Казахстана в воскресенье.

Читайте также

Турция отменила визит министра обороны Швеции после акции сожжения Корана у посольства

В Алматы задержали двух мужчин с оружием в нетрезвом состоянии

Близ барахолки в Алматы произошел пожар

Мухит Турсынали
Казавтожол Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
В Алматинской области снова ожидается сильный мороз 25 градусов
В Алматинской области снова ожидается сильный мороз до 25 градусов
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления