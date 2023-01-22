Дорожники ВКО вызволили из снежного плена 14 человек

Снег высотой 50 сантиметров выпал в Восточно-Казахстанской области. Дорожные службы вызволили из снежного плена 14 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным "КазАвтоЖол", 21 января вечером в ВКО в связи с ограниченной видимостью и метелью был закрыт участок автодороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай".

По словам цационального оператора автомобильных дорог, высота снежного покрова составила порядка 50 сантиметров. Всю ночь сотрудники "КазАвтоЖола" чистили от снега закрытый участок республиканской автотрассы и оказывали помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге.



Так, с помощью спец.техники дорожники освободили из снежного плена 6 единиц транспорта, в которых находились 14 человек. Сотрудники оказали помощь в отбуксировке и сопровождении машин до ближайших населенных пунктов — в сёла Улкен Каратал и Каратал.

"С 7:30 утра 22 января ограничение движения транспорта на закрытом участке полностью снято, дорожниками обеспечен безопасный проезд".













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