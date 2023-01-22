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Елена Рыбакина: Я получила огромную поддержку в Казахстане

Елена Рыбакина: Я получила огромную поддержку в Казахстане Фото: Instagram/lenarybakina
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина после победы над первой ракеткой мира Игой Швёнтек на AusOpen-2023 поблагодарила своих казахстанских болельщиков, сообщает Zakon.kz.

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22 января Елена Рыбакина в четвертом круге одиночного разряда Australian Open сумела переиграть первую ракетку мира Игу Швентек из Польши со счетом 6:4, 6:4.

Получила огромную поддержку в Казахстане. Болельщики смотрят мои игры, поддерживают и верят в меня. Благодарю всех, кто меня поддерживает. Сегодня был не простой матч против лучшей теннисистки мира. Очень рада своей победе. Цель - продолжать дальше двигаться по турнирной сетке. Елена Рыбакина




В четвертьфинале австралийского первенства Рыбакина встретится с 17-ой ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии. Данный поединок запланирован на 24 января.  

Перед встречей с Остапенко казахстанская теннисистка 23 января сыграет свой в парном разряде, где ей помогает россиянка Анастасия Павлюченкова. 

Напомним, Елена Рыбакина победила первую ракетку мира в 1/8 финала AusOpen-2023.

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