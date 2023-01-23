В Казахстане закупать социально значимые продукты будут по-новому

На коллегии в Министерстве сельского хозяйства 23 января глава ведомства Ербол Карашукеев сообщил, что поставки социально значимых продуктов питания с этого года будут финансировать по-новому, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, с 2023 года вводятся новые подходы по форвардному финансированию на поставку социально значимых продуктов питания, которые будут внедряться в три этапа.

"Первый этап включает в себя форвардный закуп осенних и ранних овощей с последующей поставкой полученных овощей на рынок в межсезонье. Это связано с тем, что самый высокий рост цен отмечается именно на овощи в конце зимы и в весенний период. Финансирование производства овощей будет осуществляться за год вперед для своевременного проведения посевных работ, до 1 августа финансового года для производства овощной продукции раннего урожая следующего года, до 1 сентября для производства овощной продукции осеннего урожая следующего года". Ербол Карашукеев

Второй этап, по его словам, предусматривает финансирование оборотных средств перерабатывающих предприятий на закуп сырья. На сегодня уже осуществляется финансирование оборотных средств сахарных заводов в рамках меморандума между Минторговли, регионами и заводами по сахару.

Также прорабатывается вопрос форвардного финансирования производителей гречихи, риса и подсолнечника через перерабатывающие предприятия. Его внедрение планируется с марта 2023 года.

"Третий этап – это финансирование через механизмы господдержки и реализации удешевленного зерна – макаронные изделия, хлеб, молоко и молочная продукция, говядина, мясо птицы и яйца. Планируется внедрение с июня 2023 года". Ербол Карашукеев

Также он добавил, что начата реализация проекта по повышению доходов сельского населения через активное развитие сельскохозяйственной кооперации за счет микрокредитования. За семь лет на эти цели планируется направить 1 трлн тенге с охватом более миллиона сельчан и вовлечением в кооперативное предпринимательство половины всех личных подворовых хозяйств с созданием более 350 тысяч рабочих мест.



В 2023 году на реализацию проекта акиматам выделено 52,4 млрд тенге с планом выдачи 11 тысяч микрокредитов и созданием более 12 тысяч рабочих мест.

В настоящее время акиматы областей готовят расчеты дополнительной потребности в бюджетных средствах для вынесения на уточнение республиканского бюджета.

16 января в Бюро нацстатистики рассказали, что за неделю стоимость социально значимых продуктов питания выросла на 0,4%, в годовом выражении – на 23,3%.