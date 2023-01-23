Жених Ерке Есмахан обратился к казахстанцам

Волна хейта обрушилась на популярную певицу Ерке Есмахан и исполнителя хита "Самая вышка" Райымбека Бактыгереева (RaiM), которые на прошлой неделе стали супругами по канонам ислама, сообщает Zakon.kz.

Слухи о том, что Есмахан и RaiM встречаются, появились еще в декабре 2022 года. А в январе 2023 года 38-летняя певица опубликовала серию Stories на своей странице в Instagram, в которых подтвердила, что состоит в отношениях с 26-летним исполнителем хита "Самая вышка". После в соцсетях началось обсуждение из-за 12-летней разницы в возрасте и на пару обрушилась волна хейта. 20 января стало известно, что они провели ритуал неке қию и стали супругами по канонам ислама.

В связи с тем, что хейтеры до сих пор не оставляют пару в покое, 22 января жених Ерке - RaiM - в Instagram-Stories обратился к казахстанцам. Во-первых, как считает он, январь 2023 года счастливее, чем в прошлом году. Во-вторых, как подчеркнул Бактыгереев, у каждого человека есть прошлое.

"Почему вы так нас преследуете, будто сами идеальные? Если поискать, то у каждого найдутся недостатки... Бывает не так, как хочет человек, а так, как хочет Всевышний. Мы семья, которая провела неке қию. Влезать в чужую семью будет только лишенный гордости, воспитания и разума... Если хотите услышать, то я скажу! Мы устали. Мы точно знаем, что не сможем лишиться нашей любви, даже если лишимся творчества, жизни. Пожалуйста, остановитесь!" - обратился к казахстанцам RaiM.

Фото: Instagram/raimusican

28 декабря 2022 года Ерке Есмахан опубликовала несколько фотографий, сделанных в Париже на фоне Эйфелевой башни. По ее словам, она с детства мечтала побывать в городе любви, и в 2022 году мечта сбылась - она поехала в Париж с любимым человеком. При этом Ерке тогда не назвала его имени.

17 января 2023 года Ерке Есмахан раскрыла имя любимого. Им, как и предполагали ее фанаты, оказался Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM. Еще тогда Ерке отметила, что хозяин ее сердца противостоит целому миру, защищая певицу от хейтеров. Он, по словам певицы, "находится на войне под названием "сплетни, хайп". Она обратилась к своим слушателям и подписчикам, которых попросила не писать лишних слов.

20 января стало известно, что Ерке Есмахан и Райымбек Бактыгереев (RaiM) провели ритуал неке қию и стали супругами по канонам ислама. Эксклюзивным фото из мечети поделилась известная айтыскер (мастер айтыса) Айнур Турсынбаева. Позднее молодожены тоже опубликовали фотографии, сделанные в мечети.