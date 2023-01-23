В Актау пациенты Центра психического здоровья объявили голодовку и зашили рты

Пациенты ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"(ОЦПЗ) объявили голодовку и зашили рты. Таким образом они выступили против издевательств и нарушений их прав в учреждении, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет "Лада", против персонала центра заявление написали пациенты отделения принудительного лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

"В учреждении наглым образом нарушают права пациентов, моральные и этические нормы, и банальная человечность чужда административному составу, начиная от директора и заканчивая уборщицей. То, что нас игнорируют, издеваются, все равно, что ничего не сказать. Пациент М. обратился к социальному работнику Б. с заявлением о восстановлении документов, которые, к слову, пропали по вине медперсонала центра здоровья. За 2 месяца после обращения он прошел 7 кругов ада. Начались намеренные притеснения, моральные унижения, пренебрежение его здоровьем и многое другое. Прекрасно зная реакцию организма М. на медпрепарат, ему под благовидным предлогом поставили капельницу, которая вызвала аллергическую реакцию. На теле высыпали красные пятна", – говорится в заявлении пациентов.

По словам руководства центра, пациенты сами неоднократно избивали медицинский персонал и охрану.

"Тут нужно понимать, что пациенты наши имеют хроническое заболевание - психически поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя и наркотических веществ. В результате хронической интоксикации они имеют проблемы в поведении. Наши пациенты неоднократно избивали медицинский персонал и охрану. Они требуют к себе повышенного внимания и пытаются властвовать. Не отрицаю, в списке их жалоб есть и обоснованные пункты. К примеру, по питанию, я сам убедился, что порции недостаточные и поручил поставщику питания этот вопрос решить. Все пункты будут рассмотрены на комиссии. Сегодня с ними встречался сотрудник прокуратуры. Кроме того, они не всегда сами готовы принимать препараты, назначенные им врачом, нарушают порядок. Вчера я разговаривал с ними, никаких прецедентов не было. Они говорили насчет голодовки. Я сказал, дайте время, неделю, мы будем комиссионно решать вопросы. Работника, про которого они написали в заявлении, мы временно отстранили", – заявили в Центре психического здоровья.

Ранее в Астане воспитатели детского сада издевались над особенным ребенком. 17 января в полицию обратилась женщина по факту жестокого обращения с ее несовершеннолетним сыном в центре развития ребенка "Балам-Ай".

Сотрудниками Управления полиции района "Алматы" возбуждено уголовное дело по ст. 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов подчеркнул, что "вопиющий случай, произошедший в инклюзивном детском саду столицы, не должен повториться".

Затем стало известно, что воспитателей уволили.