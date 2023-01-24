Михаил Ефремов обратился в суд, чтобы выйти на свободу раньше срока

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вместе с адвокатами направил ходатайство в суд о замене оставшегося срока в колонии принудительными работами, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, дату рассмотрения ходатайства пока не назначили.

Сообщается, что заключенный вправе просить о замене наказания, отбыв в тюрьме треть назначенного срока.

Согласно законодательству РФ, суду предстоит выяснить, раскаивается ли осужденный, возместил ли он вред, а также оценить его поведение, отношение к учебе и труду за весь период отбывания наказания.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.



Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Он работает в швейном цехе.