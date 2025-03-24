Актер Михаил Ефремов выходит на свободу

Российский актер Михаил Ефремов, который, будучи пьяным, в 2020 году совершил смертельное ДТП, выходит на свободу, сообщает Zakon.kz.

Такое решение принял суд. Обвинение, прокуратура, адвокат и колония не возражали против применения к 61-летнему актеру условно-досрочного освобождения, пишет Telegram-канал Mash.

"Со слов прокурора, цель уголовного наказания достигнута, поэтому Ефремову больше не надо сидеть в колонии. С оговоркой – в случае освобождения актеру нужно запретить управлять транспортом на три года", – говорится в сообщении канала.

До этого отмечалось, что одной из причин, по которым Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы со здоровьем. Медицинские работники подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими.

Кроме того, актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в "секретном формате". Он также заявил, что неоднократно раскаивался, исповедовался и причащался в храме. Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и "к воле готов".

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова – будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.