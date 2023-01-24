Экс-аким Канат Бозумбаев допрошен в суде по делу Серика Кудебаева

24 января 2023 года продолжились судебные слушания по делу бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня в качестве свидетеля был вызван экс-аким Алматинской области Канат Бозумбаев. Допрос свидетеля проходил в закрытом режиме. Представителей СМИ попросили удалиться из зала суда. Также зал суда покинула одна из адвокатов защиты Сауле Кобжанова, так как у нее нет допуска к секретной информации.

По мнению Сауле Кобжановой, этим действием были нарушены права ее подзащитного, так как к экс- главе региона была масса вопросов. Именно он мог пролить свет на ряд событий, произошедших в период с 5 по 6 января 2022 года.

Адвокат хотела выяснить, где именно находился сам Канат Бозумбаев в момент захвата здания акимата.

"У меня было подготовлено порядка 40 вопросов, однако Бозумбаев изъявил желание давать показания в закрытом судебном процессе", - подчеркнула Сауле Кобжанова.

Сауле Кобжанова после ее удаления из зала суда сразу подала онлайн-жалобу в Верховный суд. Реакция была достаточно оперативной, но время все же было упущено. Она смогла задать несколько вопросов Канату Бозумбаеву, но это, по ее словам, не смогло дать полной картины по событиям, произошедшим 5 января прошлого года.

Сам Канат Бозумбаев отказался комментировать данную ситуацию, сославшись на то, что это может затронуть интересы и права других людей.

Фото: Zakon.kz

13 мая 2022 года стало известно, что экс-начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что его подозревают в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".

Новость по теме Побег Кудебаева, похищения людей: опубликован фильм Генпрокуратуры о январских беспорядках

Серик Кудебаев занимал должность начальника Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. Он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию с 18 февраля 2022 года.

Автор: Лариса Штоппель