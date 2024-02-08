Акмарал Альназарова покинула Сенат

Депутаты Сената Парламента Казахстана сегодня, 8 февраля 2024 года, проголосовали за досрочное прекращение полномочий Акмарал Альназаровой, сообщает Zakon.kz.

Одним из вопросов повестки пленарного заседания стало досрочное прекращение полномочий сенатора Акмарал Альназаровой в связи с уходом на другую работу.

"Указом президента от 6 февраля на должность министра здравоохранения назначена Акмарал Альназарова. В этой связи ЦИК в соответствии со статьей 52 Конституции и пунктами 3, 8 статьи 24 закона "О Парламенте и статусе депутатов" вносит представление о досрочном прекращении полномочий в качестве депутата Сената Акмарал Альназаровой". Член ЦИК Шавкат Утемисов

Акмарал Альназарова была депутатом Сената от Кызылординской области с августа 2020 года. Ее также наградили почетной грамотой Сената.

6 февраля своим указом Касым-Жомарт Токаев назначил Акмарал Альназарову новой главой Минздрава.

Она родилась 16 февраля 1971 года в Кызылорде. Окончила Алматинский государственный медицинский институт, доктор медицинских наук. Подробности биографии нового министра вы можете прочитать здесь.