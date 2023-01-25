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Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжному спорту

Стал чемпионом мира по пара лыжам гонкам в Швеции Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями
Казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжным гонкам, сообщает Zakon.kz.

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Ербол выиграл "золото" чемпионата мира в спринте среди мужчин с результатом 2:44,23 секунд. Вторым финишировал украинский спортсмен Тарас Рад, на третьим месте оказался бразильский спортсмен Кристиан Вестмаер Рибейра.

Ранее Ербол завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Чемпионат мира по паралыжным гонкам и пара биатлону проходит в городе Эстерсунд (Швеция). В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира. Чемпионат продлится до 29 января.

Стал чемпионом мира по пара лыжам гонкам в Швеции

Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями


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