Ербол Хамитов стал победителем этапа Кубка мира по пара биатлону

Казахстанец Ербол Хамитов одержал победу на этапе Кубка мира по пара биатлону, который состоялся 8 марта 2025 года в Швеции, сообщает Zakon.kz.

В спринтерской гонке на 7,5 км (сидя) казахстанский спортсмен показал лучший результат – 19:38.0.

Серебряную медаль завоевал Павло Бал из Украины, его результат – 19:55.1. Бронзовая награда также досталась украинцам. Ее присудили спортсмену Александру Алексыку, который финишировал с результатом 20:00.9.

"В этой гонке выступил еще один казахстанский спортсмен Сергей Усольцев, который занял девятое место с результатом 22:31.1.Также казахстанец Александр Герлиц занял пятое место в спринтерской гонке на 7,5 км (стоя), финишировав со временем 18:46.83", – сообщили в пресс-службе Минтуризма и спорта РК.

9 февраля 2025 года Ербол Хамитов стал чемпионом мира по пара биатлону, который проходил в Словении. Казахстанец одержал победу в индивидуальной гонке на 12,5 км с результатом 35:29.01.