Студентки одного из колледжей Костаная делали закладки
Фото: ДП Костанайской области
В Костанае полицейские задержали студенток одного из колледжей. Они прятали наркотики в подъездах домов и в почтовых ящиках, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал заместитель начальника Департамента полиции Дюсембай Байбусунов, при проведении обыска у студенток изъято 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.
"Также при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъяты 192 г синтетического наркотика "мефедрон", что является особо крупным размером". Дюсембай Байбусунов
В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС.
Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств" (в особо крупном размере).
Летом в Абайской области были задержаны студенты, занимавшиеся закладкой синтетических наркотиков в особо крупном размере.
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