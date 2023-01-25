Студентки одного из колледжей Костаная делали закладки

Фото: ДП Костанайской области

В Костанае полицейские задержали студенток одного из колледжей. Они прятали наркотики в подъездах домов и в почтовых ящиках, сообщает Zakon.kz.

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